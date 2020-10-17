İşyerindeki rakibini kovdurmak için kapuçinosuna sakinleştirici koyan İtalyan kadına 4 yıl hapis
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BBC

İşyerindeki rakibini kovdurmak için kapuçinosuna sakinleştirici koyan İtalyan kadına 4 yıl hapis

17.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:32
İşyerindeki rakibini kovdurmak için kapuçinosuna sakinleştirici koyan İtalyan kadına 4 yıl hapis

İtalya'da işyerindeki bir "rakibini" elemek için kapuçinosuna sakinleştirici koyduğu belirlenen bir kadın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya'da işyerindeki bir "rakibini" elemek için kapuçinosuna sakinleştirici koyduğu belirlenen bir kadın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre olay kuzeydeki Bra kentinde bir sigorta şirketinde 3 yıl önce yaşandı.

İşyerinde işten çıkarmalar yapılacağını duyan 53 yaşındaki Mariangela Cerrato, rakibi olarak gördüğü iş arkadaşı Alice Bordon'u elemek için kapuçinosuna kaygı giderici olarak kullanılan bir sakinleştirici ilaç koymaya başladı.

Rakibini yorgun ve başarısız gibi göstererek kovdurmayı ve böylece kendi pozisyonunu korumayı amaçladığı öne sürülen Cerrato, bu hafta içinde 4 yıl hapse mahkum edildi.

'Her şey kararmaya başladı'

Alice Bordon yaşadıklarını La Stampa gazetesine şöyle anlattı:

"6 Ekim 2017'de, her gün olduğu gibi Mariangela kafeden bana bir kapuçino getirdi. Genellikle kapuçinomu yudumlayarak içerim ama o gün hepsini tek seferde içtim.

"Masamda sigorta yaptırmak isteyen bir müşteri vardı. Belgelerini istedim ve fotokopi makinesine gittim. Yerime dönmek üzereyken dengemi kaybettim, her şey kararmaya başladı, kendimi boşlukta hissediyordum."

Trafik kazası da yaşadı

Bu ilk vakanın ardından aylarca benzer durumlar yaşayan Bordon, bir keresinde bu nedenle trafik kazası da yaşadığını, arabasını duvara çarptığını anlattı.

Bordon, ancak Aralık sonunda, Noel tatili sayesinde iş arkadaşından şüphelenmeye başladı. Mariangela Cerrato'nun Noel tatiline çıkmasıyla şikayetlerinin ortadan kalktığını fark eden Bordon, şunları söyledi:

"Her gün kendimi kötü hissediyordum ama Mariangela birkaç gün izne çıkınca hiçbir şikayetim kalmadı. O zaman kapuçinolarla yaşadığım krizler arasında bir bağlantı olabileceğini düşünmeye başladım.

"Bir nörologla konuştum, bana bir ay kapuçino içmememi tavsiye etti. Ben de böyle yaptım."

Bundan birkaç ay sonra yeniden Mariangela Cerrato'nun getirdiği bir kapuçinoyu içen Bordon tekrar aynı rahatsızlıkları yaşadı.

Analizle ortaya çıktı

Ancak Bordon bu kez kapuçinonun yarısını içip diğer yarısını laboratuvarda analiz ettirdi.

Analiz sonuçları, içecekte güvenli miktarın 10 katı kadar sakinleştirici madde (benzodiazepine) bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bunun üzerine jandarmaya başvuran Bordon, iş arkadaşının kamera ile izlenmesini sağladı.

Gizli kamera kayıtlarıyla, Cerrato'nun Bordon'un bardağına sakinleştirici döktüğü görüntülendi.

BBC
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