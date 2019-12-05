İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor
Çalışma temelde referandumdan 15 yıl sonra vatandaşlık alabilen ve alamayanlar arasındaki gelir farkına odaklandı. Elde edilen veriler İsviçre vatandaşı olan göçmenlerin bu süre sonunda olamayanlara göre yılda 4 bin 500 euro (5 bin frank) daha fazla kazandığını ortaya koydu.
05.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:13
İsviçre'de vatandaşlığa geçen göçmenlerin geçmeyenlere göre, 15 yıl sonra, yılda 5 bin frank daha fazla kazandığı ortaya çıktı.
Çarşamba günü yayımlanan araştırmanın uzmanlarına göre rakamlar, vatandaşlık almanın yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırarak iş dünyasındaki ayrımcılığı azalttığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com