İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor

05.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:13

İsviçre'de vatandaşlığa geçen göçmenlerin geçmeyenlere göre, 15 yıl sonra, yılda 5 bin frank daha fazla kazandığı ortaya çıktı.



Çarşamba günü yayımlanan araştırmanın uzmanlarına göre rakamlar, vatandaşlık almanın yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırarak iş dünyasındaki ayrımcılığı azalttığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle