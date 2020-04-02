İsveçli profesörden uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İsveçli profesörden uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir - Haber
Koronavirüs, Stockholm, İsveç, Dünya

İsveçli profesörden uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir

İsveç'te bulunan Stockholm Üniversitesi Matematiksel İstatistik Profesörü Tom Britton, Nisan ayı içerisinde İsevçlilerin evlerinde kalmamaları halinde nüfusun yarısının koronavirüse (Covid-19) yakalanabileceğini belirtti.

02.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:13
İsveçli profesörden uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir

İsveç'te bulunan Stockholm Üniversitesi Matematiksel İstatistik Profesörü Tom Britton, Nisan ayı içerisinde İsevçlilerin evlerinde kalmamaları halinde nüfusun yarısının koronavirüse (Covid-19) yakalanabileceğini belirtti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Stockholm Üniversitesi Matematiksel İstatistik Profesörü Tom Britton, koronavirüsün 10 milyon kişiden oluşan İsveç nüfusunun yarısına bulaşabileceğini ifade etti. Britton, koronavirüsün İsveç nüfusu üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı çalışmaları sonucu elde ettiği verilere göre, şu anda İsveç'te 250 bin ila 500 bin kişinin halihazırda enfekte olduğunu açıkladı.

'NİSAN AYININ SONUNA KADAR NÜFUSUN YARISINA BULAŞABİLİR'

Britton, Nisan ayının ülkede koronavirüsün yayılmasına ilişkin en kritik ay olduğunun altını çizerek, "Bu hastalık o kadar bulaşıcı ki, İsveç nüfusunun yarısı Nisan sonundan önce enfekte olabilir. Bundan sonra da virüsün yayılması durmayacak, ancak biraz daha yavaş gidecek. Böylece nüfusun yaklaşık 3'te 2'si Mayıs sonuna kadar enfekte olabilir" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE RİSK GRUBUNDAKİLER EVDE KALMALI'

Tom Britton, özellikle risk grubundaki yaşlıların Nisan ayı içerisinde evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Karolinska Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi'nden Profesör Jan Albert, Tom Britton'un verilerini destekleyerek, "Hiç mantıksız değil" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haber
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi Haber
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak Haber
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Şener Levent Dörter Nurgül Yeşilçay
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Wuhan Avrupa
Şu an buradasınız: İsveçli profesörden uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 14:14:36. #1.15#
title