İsveçli Papaz İsmini "Ahmed" Olarak Değiştirdi, Sebebi 18 Yaşındaki Bir Genç

Vernamo Nyheter (VN) gazetesinin haberine göre, İsveç kilisesinde 30 yıldır papazlık yapan 74 yaşındaki Leif Skjetne, yanında üç sene kalan Faslı bir sığınmacı gençten etkilenerek böyle bir karar aldı.

EV ARKADAŞI OLDUĞU FASLI SIĞINMACI İLHAM VERDİ

Arapça öğrenmeye başladığını belirten Skjetne, "Üç yıl önce 18 yaşında Faslı sığınmacı bir genç benim evime taşınmıştı. Dört ay önce sınır dışı edilerek Fas'a gönderildi. Baba oğul gibiydik. Ben de onun arkasından Fas'a yerleşme kararı aldım. İsmimi 'Ahmed' olarak değiştirdim" ifadesini kullandı.

FAS'TA EV ALACAK

Skjetne, Jönköping kentine bağlı Varnamo ilçesinde bir evini satıp ordan gelecek para ile Fas'tan bir ev alacağını aktardı.

Henüz Müslüman olmayı düşünmediğini anlatan Skjetne, "İsveç'te arkadaşlarım dışında bir ailem yok. Hayatımın geri kalan bölümünü Fas'ta geçireceğim. Fas, İsveç'ten farklı bir ülke olmasına rağmen orada yaşayacak olmaktan hiçbir endişe duymuyorum" değerlendirmesinde bulundu.