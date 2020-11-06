İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın oy sayımının devam ettiği başkanlık seçimiyle ilgili olarak "Sayımı durdurun" çağrısına "Sakinleş Donald, öfke problemi üzerinde çalışmalısın" paylaşımında bulundu.

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor.

"ÇOK SAÇMA, ÖFKE PROBLEMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALI"

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a "sakin ol" çağrısında bulundu. Thunberg, yaptığı paylaşımda "Çok saçma, Donald öfke problemi üzerinde çalışmalı. Sakinleş Donald" dedi.