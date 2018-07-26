İsveçli Elin'den Afgan Göçmene Destek

İsveçli Elin Ersson, Göteburg-İstanbul seferini yapan bir uçakta Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesini uçakta ayağa kalkarak protesto etti. Genç kızın protestosu kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İsveçli Elin Ersson, Pazartesi günü Göteburg-İstanbul seferi için uçağa bindiği esnada 52 yaşındaki Afgan bir sığınmacının sınır dışı edilmeye çalışıldığını gördü. Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayını açan genç kız, ayağa kalkarak yaşanan olayı protesto etti. Protesto esnasında çevredeki bazı yolcuların ve firma çalışanlarının Ersson'u ikna ederek yerine oturtmaya çalıştığı görüldü. Türkçe konuşan bazı yolcular ise genç kızın protestosuna destek çıktı. Genç kız ve destekçileri sayesinde 52 yaşındaki Afgan göçmen uçaktan alkışlar eşliğinde indirildi. Daha sonra konu hakkında basına açıklama yapan Ersson, eylem sırasında kendisine Türkçe olarak destek veren kişiler hakkında, "Yalnız olmadığımı hissettim" dedi.

Öte yandan, genç kız için gerçekleştirdiği eylem sebebi ile soruşturma başlatılabileceği bildirildi. - GÖTEBORG