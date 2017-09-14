İsveç'ten Arakan Açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Myanmar'ın Arakan eyaletinde devam eden şiddet, istismar ve insan hakları ihlallerinden derin endişe duyduğunu belirterek "Saldırıların bir an önce durdurulması lazım. Mağdurlara hızla insani yardımın yapılması gerekir" ifadesini kullandı.



Wallström, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç ve İngiltere'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dün Arakan konulu toplantı gerçekleştirdiğini hatırlattı.



Toplantıda, BMGK'nın Myanmar ordusunun aşırı güç kullanımını kınadığını kaydeden Wallström, şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunulduğunu aktardı.



Myanmar'da, Arakan halkına yönelik saldırıların son haftada daha da arttığını belirten Wallström, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 400 bin kişi Bangladeş'e göç etti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) raporuna göre, göç edenlerin yüzde 80'i kadın ve çocuk. Bölgeden gelen raporlara göre, devam eden şiddet, istismar ve insan hakları ihlalleri beni korkutuyor. Ordu ve güvenlik güçlerinin, orantısız ve gereksiz aşırı güç kullanımı derin endişe vericidir. Saldırıların bir an önce durdurulması lazım. Mağdurlara hızla insani yardımın yapılması gerekir."



Arakan'daki insan hakları ihlallerinin araştırılması gerektiğine işaret eden Wallström, "Saldırılar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili bağımsız bir kurumun araştırma yapmasına izin verilmeli. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan soruşturma komisyonunun bölgede araştırma yapmasına ve zarar gören insanlarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurmasına izin verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.