İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 117 ölüm İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 646'ya çıktı.

İsveç'te son bir günde 117 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 646'ya yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 625 artarak, 29 bin 207'ye yükseldi.

Kaynak: DHA