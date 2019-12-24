İsveç'te İslam Kültür Derneğine tehdit mektubu
Göteborg şehri yakınındaki Trollhattan kasabasında bulunan derneğe gönderilen mektup endişeye neden olurken, dernekte çocuklara verilen eğitim iptal edildi
24.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:51
İsveç'te İslam Kültür Derneğine, "26 gün içinde camiler ve çevresinde cinayetler işlenecek" ifadelerinin yer aldığı bir tehdit mektubu gönderildiği bildirildi.
Göteborg şehri yakınındaki Trollhattan kasabasında bulunan derneğe gönderilen mektup endişeye neden olurken, dernekte çocuklara verilen eğitim iptal edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com