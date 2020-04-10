İsveç'te en iyi çevreci ödülünü alan Türk vatandaşı, dünya tarımına örnek oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İsveç'te en iyi çevreci ödülünü alan Türk vatandaşı, dünya tarımına örnek oluyor - Haberler
İskandinavya, İsveç, Güncel

İsveç'te en iyi çevreci ödülünü alan Türk vatandaşı, dünya tarımına örnek oluyor

İsveç'te kurduğu solucan çiftliğinin ardından en iyi çevreci ödülünü alan Ahmet Bahçeci, dünya tarımına örnek oluyor.

10.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:10
İsveç'te en iyi çevreci ödülünü alan Türk vatandaşı, dünya tarımına örnek oluyor

İsveç'te kurduğu solucan çiftliğinin ardından en iyi çevreci ödülünü alan Ahmet Bahçeci, dünya tarımına örnek oluyor.

18 yıldır İsveç'te yaşayan ve "Organik Gübre ve Bitki Besleme Ürünleri" (Biohumus Sweden AB) adı altında Örebro kentinde kurduğu işletmesiyle milyonlarca solucanla organik gübre üretimi gerçekleştiren Ahmet Bahçeci, dünya tarımına örnek oluyor. İsveç'in en iyi çevreci ödülüne layık görülen projenin ürünü, İskandinavya'nın en büyük bahçe ve tarım ürünleri satışı yapan Plantagen mağazalarında satışı başladı. Solucan gübresinin diğer gübrelere göre çok daha verimli olduğunu belirten Bahçeci, normal gübreyle beslenen toprağın ömrünün 1 yıl, solucan gübresiyle beslenen toprağın ömrünün 5 yıla kadar çıkabildiğini ifade etti.

Örebro kentinde Solucan Çiftliği bulunan 44 yaşındaki Elbistanlı Bahçeci, solucan gübresinin toprağı havalandırmak olmak üzere birçok faydası bulunduğunu ifade etti. "Bitkilerin don ve aşırı sıcaklık gibi durumlarda dirençlerini arttırır" diyen Bahçeci, "Bitkileri böcek zararlı haşerelere karşı korur. Solucan gübresi doğal olduğu için çok ekolojiktir. Toprağı kirletmez ve herhangi bir kalıntı bırakmaz" dedi.

Bahçeci, solucan gübresinin kimyasal olmadığı için bitkilere ve toprağa herhangi bir zarar vermediğini belirtirken yılda 2 bin ton toprak üretme kapasitesinde olduklarını aktardı. Bahçeci, hedeflerinin kapasiteyi 5 bin tona yükseltmek olduğunu ifade ederek dünya tarımının geleceğinin kırmızı Kaliforniya solucanında olduğunu belirtti.

Ahmet Bahçeci'nin İsveç'in Örebro kentinde solucan çiftliği bulunuyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Cüneyt Özdemir Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Instagram
Şu an buradasınız: İsveç'te en iyi çevreci ödülünü alan Türk vatandaşı, dünya tarımına örnek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:23:35. #1.15#
title