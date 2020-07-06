İsveç'te Büyükelçi Yunt'un eşi tarafından "Stockholm Büyükelçi Eşleri Derneği" kuruldu
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İsveç'te Büyükelçi Yunt'un eşi tarafından "Stockholm Büyükelçi Eşleri Derneği" kuruldu

İsveç'te Türkiye Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un girişimleri ile "Stockholm Büyükelçi Eşleri Derneği" kuruldu.

İsveç'te Büyükelçi Yunt'un eşi tarafından
06.07.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:23

İsveç'te Türkiye Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un girişimleri ile "Stockholm Büyükelçi Eşleri Derneği" kuruldu.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un girişimleri ile "Stockholm Büyükelçi Eşleri Derneği" kuruldu. Derneğin kurucuları arasında İsveç Kraliyet Ailesi mensupları ve Karolinska Enstitüsü onur ödülü sahibi Doktor Sophie Ekman Wretlind'ın da bulunuyor. Dernekte ABD ve Rusya'nın da bulunduğu 40 ülkenin büyükelçi eşleri yer alıyor.

Dernek kurucusu Yunt yaptığı açıklamada, İsveç'te Türkiye'nin diğer önemli ülkelerle iş birliğini geliştirmek için büyükelçi eşlerinin yer aldığı önemli bir dernek kurduklarını aktardı. Yunt, derneği 4 Temmuz tarihinde kurduklarını ifade ederken, daha önceden böyle bir derneğin olmadığını dile getirdi. Yunt, dernek üyeleri arasında kralın akrabası olan birkaç kontesin de olduğunu ifade ederken, önümüzdeki senelerde çok güzel programlar yapacaklarını duyurdu. Deneğin logosunu ABD'de yaşayan kızının çizdiğini aktaran Yunt, "Bu derneği kurarken logosunu arkadaşlar bir türlü çizemedi. Benim kızım New York'ta grafik tasarım uzmanı olarak çalışıyor. Ondan rica ettim beni kırmadı logomuzu da kızım çizdi. Bu logo da burada ilelebet kalacağı için gurur verici" dedi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

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