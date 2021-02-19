STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı
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STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı

19.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:56

İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 7 ülkenin büyükelçilerinin eşlerine, Türk yemekleri tanıtıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 7 ülkenin büyükelçilerinin eşlerine, Türk yemekleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un organize ettiği programa, Şili, Ekvador, Lübnan, Irak, Kuveyt, Tunus ve Litvanya büyükelçilerinin eşleri katıldı.

Stockholm'ün Haninge ilçesinde bir Türk lokantasında gerçekleşen programda, etli ekmek, lahmacun, pide, Adana kebap, şiş kebap, Türk kahvesi, Türk çayı ve lokum ikram edilirken Türk mutfağının zenginliği tanıtıldı.

Figen Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davetlilerin Türk yemeklerini çok merak ettiğini ve kendisinden böyle bir etkinlik yapmasını istediklerini belirtti.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı bir katılımcı olduğunun altını çizen Yunt, "Pias" isimli Türk lokantasında Konya yöresine ait pide ve kebap çeşitlerinin konukların beğenisine sunulduğunu ifade etti.

STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı
STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı
STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı
STOCKHOLM - İsveç'te büyükelçi eşlerine Türk yemekleri tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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