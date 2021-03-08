İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu

İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan subay Deniz Arda, başkent Stockholm'de 18 Kasım 2020'de bir spor salonundan çıkışında kaybolmuştu. Arda'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Carina Skagerlind yaptığı açıklamada, 10 gün önce Stockholm'ün güneyinde Tyresta Ulusal Parkı'nda bulunan cansız bedenin otopsi sonucu İsveç Silahlı Kuvvetleri'nde deniz komando subayı olarak görev yapan Deniz Arda'ya ait olduğunun belirlendiğini bildirdi. Skagerlind, "Ailesine haber verildi. İlk incelemelerde suç unsuru yok" dedi.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, bir doğa yürüyüşçüsü, 27 Şubat Cumartesi Tyresta Ulusal Parkı'nda gezerken sarp kayalıkların arasında bir cansız beden görmüş ve polise ihbarda bulunmuş.

Arda, kaybolmadan önce arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde sarp kayaların arasında uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini paylaşmıştı.

BABASI KONUŞMUŞTU: ÇOK ÖZEL YETİŞTİRİLMİŞ BİR KOMANDO

Oğlunun çok özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu ve İsveç'in silahlı kuvvetlerinde görev yaptığını anlatan Yüksel Arda, "Oğlum Stockholm'de kayboldu. 3 ay önce bir spor salonunda antrenman yaptıktan sonra salondan çıkış görüntüleri mobese kameralarına yansımış. Ondan sonra nereye gittiği, ne olduğu ile ilgili hiçbir görüntü ve bilgi yok." dedi.

Oğlunun en son bilgisayar ortamında arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini verdiğini kaydeden Arda, "Nacka bölgesinde asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor. İsveç tarihinde 3 bin 200 sivil insanın ilk defa böyle bir arama yaptığı kayıtlara geçti." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı