İsveç Demokratları'nın lideri, Edirne'de "Bize gelmeyin" broşürü dağıtırken yakalandı

06.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:01

Türkiye'nin İdlib saldırısı sonrası sınırlarını açmasıyla binlerce göçmenin Yunanistan sınırına akması Avrupa ülkelerinde büyük endişeye neden oldu.

Sınırda kriz devam ederken İskandinavya'nın popülist, milliyetçi ve muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Edirne'ye gelip Yunanistan sınırında göçmenlere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtırken yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı'na getirilen Jimmie Akesson, pasaport işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Ülkesine uçak olmadığı için İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Kopenhag'a gönderilen Akesson, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğrafını çekti.