İsveç Başbakanı Lofven istifa etti

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti başkanlığını geçtiğimiz hafta bırakan İsveç Başbakanı Stefan Lofven, başbakanlık görevinden de istifa etti. İstifasını sunmak üzere parlamentoya gelen 64 yaşındaki Lofven, "Harika 7 yıl oldu ve bu yıllarda ülkemize liderlik etme ayrıcalığına sahip olduğum için gurur duyuyorum" dedi. Parlamento Başkanı Andreas Norlen ise Lofven'in yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

2014'ten beri görevde olan Lofven, haziran ayında parlamentoda güven oylamasını kaybetmişti.

İsveç'te ilk kez bir kadın başbakan olacak

Lofven'in Sosyal Demokrat Parti'nin başkanlığını bırakmasıyla partinin yeni lideri, 54 yaşındaki Maliye Bakanı Andersson olmuştu. Parlamento Başkanı Norlen'in Maliye Bakanı Magdalena Andersson'a 349 sandalyeli parlamentoda hükümeti kurmak için yeterli desteği bulup bulamayacağını sorması bekleniyor. Mevcut Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyonunun Andersson'u diğer iki küçük partinin desteğiyle başbakanlığa getirmesi beklenirken, Andersson'un seçilmesi halinde İsveç'te ilk kez bir kadın başbakanlık koltuğuna oturacak.

Ülkede önümüzdeki yıl genel seçimlerin yapılması planlanıyor. - STOCKHOLM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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