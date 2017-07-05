İstisna Filmi
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Bir Alman askeri, Hollanda’da sürgünde olan Alman Kralı Kaiser II. Wilhelm’in kişisel koruması olma görevini alır. Kralın evinde bir İngiliz casus olduğu istihbaratı bu görevi zora sokacaktır.
Yönetmen: David Leveaux
Senaryo: Simon Burke, Alan Judd
Oyuncular: Lily James, Christopher Plummer, Jai Courtney, Janet McTeer, Ben Daniels, Eddie Marsan, Anton Lesser, Mark Dexter , Loïs van Wijk, Martin Savage, Karin Leclercq, Aubeline Barbieux, Stéphane Auberghen, Martin Swabey, Kurt Standaert, Kris Cuppens, Frederik Lebeer, Stéphanie Van Vyve, Lucas Tavernier, Daisy Boulton, Fanny Tondeur, Tom de Vreese, Luc Krijgsman, Alexis Van Stratum
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Exception
Yapımcı Firma: Ostar Productions
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 14.07.2017
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