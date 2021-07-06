İstismar mağduru, sanık eve kendi isteğiyle geldiğini söyleyince ağladı

ZONGULDAK'ta, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı genç kızı evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.A., suçlamaları kabul etmedi.

ZONGULDAK'ta, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı genç kızı evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.A., suçlamaları kabul etmedi. F.A., S.K.'nın kendi isteğiyle evine geldiğini anlattığı sırada genç kız gözyaşlarını tutamayarak salondan çıktı. S.K. meyve suyu diye içki verildiğini, zorla kendisine ilaç içirildiğini söyledi.

Olay, 28 Nisan 2018'de meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya aracılığıyla tanışan olay tarihinde 17 yaşında olan S.K. ile olay tarihinde 20 yaşında olan F.A. Kozlu ilçe sahilinde buluştu. F.A.'nın verdiği içkiyi içen S.K. kendinden geçti. F.A., bir arkadaşının evine götürdüğü S.K.'yi bir süre sonra eve arkadaşının dönmesi üzerine köydeki evine götürdü. F.A., köy evinde ilaç verdiği S.K.'ya cinsel istismarda bulundu. S.K.'nin ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yapılan çalışma sonucu jandarma ekipleri F.A.'nın evine baskın düzenledi. S.K. ve F.A. işlemler için karakola götürüldü. S.K., başından geçenleri anlatırken, gözaltına alınan F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.A. ile mağdur S.K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren F.A., olay günü S.K. ile sahilde buluştuklarını söyledi. Ardından S.K.'nin kendisinden alkol bulmasını istediğini iddia eden F.A., "Büfeden içki aldım. Sonra içince başı döndü. Bana ailesinden dert yandı. Sonra birlikte taksiye binerek arkadaşımla ortak kullandığımız eve gittik. Evde bir saat oturduk. Arkadaşım geldi. Gelince evden ayrıldık. Ben 'evleneceğim kız' diye tanıştırdım. Sonra köydeki evime gittik. Evde uyuduk ancak aynı yatakta yatmadık. Sabah amcam komşularımız geldi, kahvaltı yaptık. Sonra ailesi şikayetçi olunca jandarma geldi" dedi. Mahkeme başkanının daha önceki duruşmada rızası dahilinde ilişkiye girdikleri yönündeki ifadesini sorması üzerine F.A., bu ifadeyi kabul etmedi. AĞLAYARAK DURUŞMADAN ÇIKTI F.A. ifade verdiği sırada ağlamaya başlayan S.K., mahkeme başkanının izniyle salondan çıktı. Bir süre sonra salona geri dönen S.K., sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sahilde buluştuklarında elma suyu diye verdiği meyve suyunda alkol olduğunu bilmeden içtiğini anlatan S.K., "Sonra beni zorladı iç diye. Kendimi kötü hissedince beni evime götür, diye yalvardım. Kolumdan tutup kayalıklarda sürükledi beni. Sonra taksiye bindik. O sıra ben kendimde değildim. Arkadaşının evine gittik. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya çalıştı. Ben kendisini ittirdim. Sonra arkadaşı geldi. Ben korkup evden gitmek istedim. Kapıyı açarken ikisi benim kolumdan tutarak bana engel oldu. Sonra ikisi bana ilaç içirmeye çalıştı ancak ben içmedim. Onlar bu ilacı içti. Sonra çıkıp köydeki evine gittik. Orada bana zorla 3 adet ilaç içirdi. Orada benle ilişkiye girdi. Ben o anları hatırlamıyorum. Ben yakınına zorla kaçırıldığımı söyledim. O bana, 'seni gönderemeyiz' dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Jandarma akşam geldi" dedi. Mahkeme, tanıkların ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan