İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti
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İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti

14.10.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:41
İstismar edildiklerine yetkilileri inandıramayan iki kız çocuğu intihar etti

Hindistan'da biri 14 yaşında diğeri 17 yaşında olan iki kız çocuğu, istismar edildiklerine yetkilileri inandıramayınca yaşamlarına son verdi.

Hindista'nın Uttar Pradesh eyaletinde biri 14, diğeri 17 yaşında olan iki kız cinsel istismara uğradıkları şikayeti ile ayrı ayrı yetkililere başvurdu. Yetkililerin resmi olarak işlem başlatmaması üzerine kızlar, ayrı yerlerde aynı gün intihar etti.

SALDIRGANLARI TANIMAYINCA POLİS İŞLEM YAPMADI

Chitrakoot bölgesinin Dalit köyünde yaşayan 14 yaşındaki bir kız, evinde intihar etti. Ailesi, kızlarının 8 Ekim tarihinde akşam saatlerinde tuvalete gitmek için bahçeye çıktığı sırada üç kişinin kendisini zorla ağaçlık alana götürüp istismar ettiklerini, sonra da kızı elleri kolları bağlı bir şekilde bıraktıklarını, kızın kendi çabası ile eve ulaştığını söyledi. Eve polis çağıran aile, polisin kıza saldırganları tanıyıp tanımadığını sorduğunu, kızın saldırganları tanımadığını söylemesi üzerine, polisin resmi olarak olayı kayıtlara geçiremeyeceklerini söylendiğini iddia etti. Aile kızlarının yaşadığı olayın resmi olarak kayıtlara geçirilmemesinden dolayı intihar ettiğini söyledi.

KUYUYA ATLAYIP CANINA KIYDI

Aynı eyaletin Pratapgarh bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki başka bir genç kız da evlerinin bahçesinde bulunan su dolu kuyuya atlayarak yaşamına son verdi. Geçen salı günü söz konusu üç kişinin eve girip kızlarını istismar ettiklerini söyleyen anne, son altı aydır komşuları olan kişiler tarafından kızının sürekli rahatsız edildiğini ve şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını belirtti. Acılı anne, bunun üzerine kızının bahçede bulunan kuyuya atlayarak yaşamına son verdiğini söyledi. Kızın hayatına son vermesinden sonra polis üç adamdan biri olan Guddu isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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