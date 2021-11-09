SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstinye'de mağazadan 972 bin 625 lira değerindeki saati böyle çaldı

Müşteri kılığında girdiği mağazadan lüks saati çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

6 ilde farklı isimlerle aranması bulunan şahıs 972 bin 625 lira değerinde olan kol saatini çalınca yakayı ele verdi

İSTANBUL - Sarıyer İstinye'de bir alışveriş merkezinde bulunan lüks saatlerin satıldığı bir mağazadan değeri 972 bin 625 lira olan saati çalan hırsız Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik gibi 10 farklı suçtan aranması olduğu ortaya çıkarken, hırsızlık anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, 03 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, Sarıyer İstinye'deki bir alışveriş merkezinin içindeki lüks saatler satan mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağaza sorumlusu olan Pelin G. Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine gelerek, dükkanına gelen bir kişinin değeri 972 bin 625 lira olan kol saatini çaldığını söyledi. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler alışveriş merkezi içerisinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alarak şahsın izini sürdü.

Sarıyer polisi peşini bırakmadı

Polis ekipleri şahsın taksiye binerek AVM'ye geldiğini tespit etti. Ekipler taksinin plakasını alarak geriye dönük çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şahsın olay günü saat 10.21 sıralarında taksiyle önce Vali Konağı Caddesi'ne geldiğini belirledi. Polis ekipleri o taksinin plakasını tespit ederek, şahsın araca Bakırköy Şenlikköy Mahallesinde bindiğini belirledi. 72 adet güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şahsın kaldığı yeri tespit etti.

Dolandırıcı hırsız yakalandı, saat de ele geçirildi

Polis ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda değeri 972 bin 625 lira olan kol saati ve değeri 388 bin 970 lira olan bir buçuk metre uzunluğundaki zincir ele geçirildi. Yapılan operasyon kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. Aramalarının olduğu ortaya çıktı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahsın, farklı il ve ilçelerde,resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik, hırsızlık gibi çok sayıda farklı suçlardan aranması olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anı ve yapılan ev araması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan 10 farklı suçtan aranması olduğu öğrenilen zanlının İstanbul, Mardin, Ankara, Eskişehir, Batman ve Alanya'da farklı isimlerle arandığı ortaya çıktı.