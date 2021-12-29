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İstinat duvarına çarpan otomobildeki Altan öldü

İstinat duvarına çarpan otomobildeki Altan öldü
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobildeki Altan Atar öldü, 2 kişi de yaralandı.

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobildeki Altan Atar öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Bilecik- Gülümbe köyü karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Yıldırım yönetimindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Yıldırım ile yanındaki Altan Atar ve Hüseyin Yıldırım yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altan Atar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar Osman ve Hüseyin Yıldırım'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.


İstinat duvarına çarpan otomobildeki Altan öldü

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