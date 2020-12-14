İstinat duvarı otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarı, otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarı, otoparkın üzerine çöktü, bir otomobil hasar gördü.

Bodrum'da bu sabah etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Suyla dolan Bodrum- Turgutreis kara yolunda sürücüler zor anlar yaşarken, Yalıkavak Mahallesi'ndeki 20 iş yerini su bastı. Konacık Mahallesi Yeni Hastane kavşağında yol kenarındaki istinat duvarı otoparkın üzerine çöktü. Bir otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ