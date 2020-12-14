Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var
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Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var

14.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:57

İzmir'de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle gece vakti bir sitenin istinat duvarı park halindeki 20 aracın üstüne çöktü. Dışarıda kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Sağanak nedeniyle Buca Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu.

Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var

CAN KAYBI OLMADI

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

"MADDİ HASAR VAR"

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı" diye konuştu.

Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

Haber Yorumları (1)
NADİR: Muhabir=" Bu istinat duvarı noldu" Watandaş= "Çöktü" Hakikaten halkı binçlendirmişsiniz Aferim
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:32:28. #1.15#
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