İstiklal Yolu yürüyüşü için Kastamonu'ya gelen gönüllüler köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü
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İstiklal Yolu yürüyüşü için Kastamonu'ya gelen gönüllüler köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü

İstiklal Yolu yürüyüşü için Kastamonu'ya gelen gönüllüler köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na getirilen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" için Kastamonu'ya gelen Gençlik Merkezi gönüllüleri, köy okulundaki çocuklarla etkinlikler gerçekleştirdi.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na getirilen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" için Kastamonu'ya gelen Gençlik Merkezi gönüllüleri, köy okulundaki çocuklarla etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle 8 Haziran'da İnebolu ilçesinden başlayan yürüyüş programı için Kastamonu'ya gelen Ankara ve Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllüleri, Duruçay İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Gönüllüler, öğrencilerle oyunlar oynayıp onlara çeşitli hediyeler verdi. Yüzlerini de boyayan ekip, öğrencilere şapka ve Türk bayrağı dağıttı.

Okul müdürü Bilgehan Değirmenci, AA muhabirine, programın Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edildiğini söyledi.

Zonguldak ve Ankara Gençlik Merkezi görevlilerine yaptıkları etkinlikler dolayısıyla teşekkür eden Değirmenci, öğrencilerin çok eğlendiğini belirtti.

Programların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştiğini dile getiren Değirmenci, "Bir Tatlı Huzur Vermeye Geldik" Projesi kapsamında öğrencilere yönelik Türk müziği konseri de düzenlendiğini kaydetti.

İstiklal Yolu yürüyüşü için Kastamonu'ya gelen gönüllüler köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü
İstiklal Yolu yürüyüşü için Kastamonu'ya gelen gönüllüler köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü
İstiklal Yolu yürüyüşü için Kastamonu'ya gelen gönüllüler köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü
İstiklal Yolu yürüyüşü için Kastamonu'ya gelen gönüllüler köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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