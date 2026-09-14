Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Western Cape Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Muneera Allie, yaptığı açıklamada, N1 kara yolunun Prince Albert ile Leeu-Gamka arasındaki bölümünde kaza meydana geldiğini ifade etti.

Sözcü Allie, iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Allie, kazanın ardından çift yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda acil yardım ve trafik ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA