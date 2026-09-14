Haberler

Kötü koku gelen evden 1 ton atık çıktı

Kötü koku gelen evden 1 ton atık çıktı
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AMASYA'da ekiplerin kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine gittiği 3 katlı evden, yaklaşık 1 ton atık çıktı.

AMASYA'da ekiplerin kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine gittiği 3 katlı evden, yaklaşık 1 ton atık çıktı.

Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan yayılan kötü koku nedeniyle adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi. Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp dışarıya çıkarılıp, çöp araçlarıyla götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi

Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
Gökhan Kırdar yine sahaya indi, herkes onu konuştu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Çorum’da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Kene kabusu bir can daha aldı! 64 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Bursa'da tepki çeken görüntü! Kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu

Kucağındaki kediye yaptığı kamerada! Mahalleli ayaklandı
Girit açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 25 kayıp, 51 kişi kurtarıldı

Girit açıklarında göçmen teknesi battı! 25 kişi kayıp
Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisine yetişecek

Ve Trabzonspor hocasını buldu! Galatasaray derbisinde sahada