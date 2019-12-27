: İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83'üncü yılında anıldı

27.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:22

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anıldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin organizasyonunu yaptığı anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, Mehmet Akif'in sadece İstiklal Marşı ile sınırlandırılamayacak bir kişi olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in bu coğrafyanın, milletin ve ümmetin sorunlarını çok iyi bilen bir mütefekkir olduğunu söyleyen Arıcan, "Akif'i gelecek nesillerimize örnek alacakları bir düşünür, bir ahlak abidesi olarak da sunmamız gerekiyor. Bu coğrafyada yeniden bir varlık sorunu yaşadığımız şu günlerde, Türkiye'nin dört bir koldan sarmalandığı şu günlerde Akif'i çok iyi anlamak durumundayız." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan da İstiklal Marşı'nın tercüme ettirilip bütün dillerde okunması gerektiğini dile getirdi. Doğan, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı elbette bizim tarihimizden çıkan bir marş fakat onda o kadar güçlü bir muhteva var ki bütün milletleri ilgilendirecek bir marş bana göre. O yüzden biz kendimiz Türkçe okuyacağız ama bütün dünya bizim marşımızı bilsin, tanısın, kendi diliyle de okusun. Arapça da okusun, İngilizce de Fransızca da okusun. Mümkün olduğunca biz tercüme ettirip bütün dünyaya İstiklal Marşı'nı dağıtalım."

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da Mehmet Akif Ersoy'un Türk milleti için önemli bir isim olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından özel bir okul tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA

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