İstiklal Marşı'nın öyküsü, yazıldığı yerde anlatıldı
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Mehmet Akif Ersoy, Altındağ, Güncel

İstiklal Marşı'nın öyküsü, yazıldığı yerde anlatıldı

İstiklal Marşı'nın 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un kaleme alışını konu alan "Korkma" isimli oyun, Taceddin Dergahı avlusunda izleyiciyle buluştu.

12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
İstiklal Marşı'nın öyküsü, yazıldığı yerde anlatıldı

İstiklal Marşı'nın 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un kaleme alışını konu alan "Korkma" isimli oyun, Taceddin Dergahı avlusunda izleyiciyle buluştu.

Altındağ Belediyesi tiyatro ekibince İstiklal Marşı'nın yazıldığı tarihi Hamamönü'ndeki Taceddin Dergahı'nın avlusunda sahnelenen oyun, iki gazete satıcısı çocuğun marşın yazımıyla ilgili ellerindeki gazetelerle çağrıyı yapmasıyla başladı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un para ödülünden dolayı şiiri yazmak istememesi üzerine yoldaşı Kur'an-ı Kerim müfessiri Hasan Basri Çantay tarafından ikna edilmesinin de sahnelendiği tiyatro oyununda, Kurtuluş Savaşı ve Nene Hatun karakterlerine yer verildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu etkinlikle geçmişi yaşatmak istediklerini belirterek, İstiklal Şairi Mehmet Akif'in, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın." sözünü anımsattı.

Balcı, "Öncelikle arkadaşlarımıza bu güzel anı bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bu manevi hava içerisinde çok duygulandım. Oyun sayesinde 99 yıl öncesine gitme fırsatı bulduk. Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor. Bunun için İstiklal Şairimiz hakkında araştırmalar yapıp kitaplar okumalıyız. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılı tekrar kutlu olsun. Vakit ayırıp izlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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