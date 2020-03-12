İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
12.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Günün anlam ve önemine ilişkin sunumların yapıldığı programda, öğrenciler tarafından Mehmet Akif'in şiirleri okundu.
Kaynak: AA