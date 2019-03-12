İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı Kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları kapsamında Samsun'da öğrenciler gösteriler geçekleştirdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları kapsamında Tekkeköy Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tiyatro oyunu, halk oyunları ve oratoryo gösterileri yapıldı. Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen programdan önce Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyeleri Mehmet Akif Ersoy fotoğraf sergisini gezdi. Daha sonra Vali Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce liseler arasında düzenlenen "Milletin Sesinden İstiklal Marşı'nı Aile ile Okuma" yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Sonrasında ise gösterilere geçildi. Öğrenciler, Kurutuluş Savaşı başlangıcından İstiklal Marşı'nın kabulüne kadar geçen süreyi çeşitli gösterilerle anlattı. Gösterilerde Ersoy'un çocukluğu, Tacettin Dergahı'nda geçirdiği yıllar, İstiklal Marşı'nı yazdığı dönem ve ölümü tiyatro oyunuyla anlatıldı.

Gösteriler kapsamında ayrıca, sahnenin arka tarafına yedi bölgeyi gösteren Türkiye haritası yansıtıldı. Öğrenciler Türkiye haritası önünde her bölgenin yöresel oyunlarını oynarken parçalar birleştirilip Türkiye Haritası oluşturuldu. Öğrenciler son olarak Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini hep birlikte okuduktan sonra Türk bayrağı açtı.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yanı sıra, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA