İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Nüfusundan daha çok Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sahnelenen tiyatro oyununu, Türk ve Suriyeliler birlikte izledi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kilis Valiliği tarafından Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, günün anlam ve önemini, yaptığı konuşmayla 15 Temmuz Şehitler Anaokulu Lisesi Müdürü Salihiddin Ataköşker anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un milli marşı "Korkma" diye başlattığına işaret eden Ataköşker, yaklaşık bir asırdır Türk milletinin korkmadan istiklali ve istikbali için mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Etkinlik kapsamında, 8. sınıf öğrencisi Kübra Ögeç "Gitme Ey Yolcu" adlı şiiri okudu.

Programda daha sonra Kilisli öğrenciler tarafından hazırlanan "İstiklal Şairi Mehmet Akif" adlı iki perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro oyununu etkinliğe katılan çok sayıda Türk ve Suriyeli birlikte dikkatle izledi.

Oyunda şehitler verilen sahneler, izleyiciler arasındaki sığınmacı kadınları duygulandırdı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, oyun sonunda rol alan öğrencileri tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.