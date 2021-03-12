Gölbaşı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
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Gölbaşı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

12.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:42
Gölbaşı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikle kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Etkinlikte tiyatro gösterisi ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, ilçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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