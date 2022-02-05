İstiklal'de renkli anlar! AK Parti milletvekili, gençlerle Kürtçe şarkı söyledi - Haberler
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İstiklal'de renkli anlar! AK Parti milletvekili, gençlerle Kürtçe şarkı söyledi

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin engellendiği iddiası büyük tepki çekmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü bu durumu yalanlarken AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Taksim'de Kürtçe müzik yapan gençleri ziyaret etti. Burada Kürtçe bir şarkıya eşlik eden Toprak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin polis tarafından engellendiği iddia edilmişti. Bu durum büyük tepki çekmişti.

EMNİYET YALANLAMIŞTI

Görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Oluşan kalabalık yüzünden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

"KÜRTÇE SEVDA TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİK"

Gündeme gelen konu sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gençleri ziyaret etti. Toprak, burada gençlerle birlikte Kürtçe bir şarkı da söyledi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Toprak, görüntülere "İstiklal Caddesinde Kürtçe sevda türküsüne eşlik ettik" notunu düştü.

İstiklal'de renkli anlar! AK Parti milletvekili, gençlerle Kürtçe şarkı söyledi

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Muhammed Fatih Toprak, İstiklal Caddesi, Adıyaman, Kürtçe, Güncel, Haber

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