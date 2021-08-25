İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
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İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor

İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakaları ve ölümlere rağmen İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe kuralına uymayanlar artıyor.

 TÜRKİYE'de son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakaları ve ölümlere rağmen İstiklal Caddesi'nde maske ve mesafe kuralına uymayanlar artıyor. Her gün yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlayan caddede kimi maskelerini ellerinde taşırken, kimi de koluna takarak yürüyor. Maske takmayanların hepsinin bir mazereti var. Kimi maskenin korumayacağına, kimi de aşı olduğu için maskeye gerek duymadığını belirtiyor.

Soy ismini vermek istemeyen Ferhat adlı kişi "Fahrettin Koca zaten kendisi belirtti. Genelde bu ölenlerin hepsi aşı olmayanlar. Ben şöyle düşünüyorum; maske zaten kurtarmaz ki. Ben kulüpte çalışıyorum, orada bile mesafeymiş, oymuş, buymuş, şeymiş hiçbir şey yok. Sizce maske mi kurtaracak bizi. Kafelere bakın, caddeye bakın sizce maske kurtarır mı? Maskenin beni kurtarmayacağını bildiğim için, ondan dolayı takmıyorum. Bence zaten maskeden dolayı insanlar hastalanıyor" dedi.

"AŞI OLDUĞUM İÇİN MASKEYE GEREK DUYMUYORUM"

Aşkın Umur ise "Ben 2 defa aşı oldum. Böyle arkadaş grubuyla gezmiyorum, Tek geziyorum genelde. Dışarı da nadir çıkıyorum, evden işe, işten eve gidiyorum. Aşı olduğum için gerek duymuyorum. Aşıdan önce sürekli maske takıyordum" diye konuştu.

"BİRAZ HAVA ALAYIM DİYE ÇIKARTTIM"Zafer Mengüberdi ise "Maskem elimde, şu an takamadım. Otobüsten indim, nefes alamadım, nefes darlığı, astım var bende. Biraz hava alayım diye çıkarttım. Ama bildiğiniz gibi yanlış bir hareket, takmamız gerekiyor koronanın artışa, tırmanışa geçtiği bir zamanda. Türk halkından özür dilerim. Herkesin duyarlı olması lazım, yoksa bu vakaların önüne geçilmeyecek. Özür dileyerek maskemi takıyorum. İnsanların maske takmamalarının yüzde 70 nedeni resim çektirmek. Bir rahatlık daha oluyor insanlarda, çevresine bakıyor çoğu insan takmamış. Kendi de rahatlıyor. Bu sefer kendi de çıkartıyor" şeklinde konuştu.

"AÇIK HAVA OLDUĞU İÇİN TAKMIYORUM AMA TAKILMASI GEREKİR"Azerbaycanlı doktor Aysel İbrahimova "Ben doktorum, 2 defa aşı oldum. O yüzden açık havada olduğum takmıyorum. Ama takılması gerekiyor. Kapalı mekanlarda hep takıyorum zaten. Sadece açık havada çıkarttım. Ama tavsiye ederim takmak gerekir" dedi.

İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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