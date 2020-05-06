İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi

İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi
06.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:14

TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ediyor.

TAKSİM ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DHA'nın dün çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi" uyarısına rağmen İstiklal Caddesi yoğunluğunu koruyor. Öte yandan cadde üzerindeki bazı dükkanlar açıldı. Caddedeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  DHA'nın dün çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulundu. Yapılan uyarılara rağmen bugün de İstiklal Caddesi'nin yoğun olduğu gözlendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri cadde üzerinde anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara da cezai işlem uygulandı. Caddedeki insan yoğunluğu havadan da görüntülendi

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 64, yeni vaka sayısı ise 2 bin 253 oldu Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 64, yeni vaka sayısı ise 2 bin 253 oldu
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Kemal Sunal Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Can Bartu Loris Karius Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 19:23:55. #1.14#
title