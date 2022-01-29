İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİ ANLAR; ŞÜPHELİNİN ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI

İSTİKLAL Caddesi'nde bir kadının cep telefonunu çalan hırsız, polisin koşarak üzerine atlaması sonucu yakalandı. Suçüstü yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisin yankesiciyi yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 20 Ocak Perşembe günü Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yaşandı.

Cadde üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi takibe alan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı ekip, şüphelendikleri Sıfdın B.'nin yankesicilik yapması üzerine harekete geçti. Caddede yürüyen Hatice A.'nın montundan cep telefonunu çalan ve takip edildiğinden habersiz yürümeye devam eden Sıfdın B.'nin bu girişimi, polisin koşarak üzerine atlaması ile son buldu. Yere yatırılarak yakalanan Sıfdın B., emniyete götürülerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sıfdın B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polisin hırsızı yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.