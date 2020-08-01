İğne atsan yere düşmez! İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske unutuldu Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kullarını unuttuğu görüldü.

Kurban Bayramı'nda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti. KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UNUTULDU Kurban Bayramının ikinci gününde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Sıcak havanın etkisiyle gezintiye çıkan vatandaşların koronavirüs tedbirlerini unuttukları gözlendi. MASKELER KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE TAKILMADI Cadde içerisinde yürüyen vatandaşların bazılarının maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Kaynak: İHA