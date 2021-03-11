İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne? İstiğfar duası nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne? İstiğfar duası nedir?

11.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:42
İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne? İstiğfar duası nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstiğfar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne? İşte, İstiğfar kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstiğfar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstiğfar anlamı ne? İstiğfar ne demek?

İSTİĞFAR NE DEMEK?

İstiğfar:

(istiğfa:rı), Arapça istigfar

1. isim, eskimiş, din bilgisi Allah'tan suçlarının bağışlanmasını dileme.

2. isim, eskimiş Tövbe etme.

İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne?

İSTİĞFAR DUASI NEDİR?

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından "istiğfar" anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Seyyidü'l-istiğfâr" (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne?

(Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)

Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne? İstiğfar duası nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:43:15. #1.16#
title