İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne? İstiğfar duası nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstiğfar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstiğfar ne demek? İstiğfar anlamı ne? İşte, İstiğfar kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstiğfar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstiğfar anlamı ne? İstiğfar ne demek?

İSTİĞFAR NE DEMEK?

İstiğfar:

(istiğfa:rı), Arapça istigfar

1. isim, eskimiş, din bilgisi Allah'tan suçlarının bağışlanmasını dileme.

2. isim, eskimiş Tövbe etme.

İSTİĞFAR DUASI NEDİR?

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından "istiğfar" anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Seyyidü'l-istiğfâr" (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

(Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)

Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.