İstifra edince oruç bozulur mu? Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre kusmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
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İstifra edince oruç bozulur mu? Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre kusmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

İstifra edince oruç bozulur mu? Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre kusmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ramazan ayında bazı dini soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Bu dini konulardan birisi de orucu bozan durumlardır. Peki, oruçluyken İstifra edince oruç bozulur mu? Diyanet'e göre İstifra edince oruç bozulur mu, fetvası nedir? Oruçluyken Kusmak orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında bazı dini soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Bu dini konulardan birisi de orucu bozan durumlardır. Peki, oruçluyken İstifra edince oruç bozulur mu? Diyanet'e göre İstifra edince oruç bozulur mu, fetvası nedir? Oruçluyken Kusmak orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? İşte detaylar haberimizde…

İSTİFRA EDİNCE ORUÇ BOZULUR MU? KUSUNCA ORUÇ BOZULUR MU?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Orucu bozmayan durumlar için Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir:

- Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak.

- Boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek.

- Suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak.

- Göze sürme çekmek.

- Balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak.

- Güzel koku sürünmek veya koklamak.

- Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek.

- Cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak.

Kısacası oruçlu iken tırnak kesmenin zararı yoktur. Orucu bozmamaktadır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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