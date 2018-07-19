İstiflenmiş Parke Taşlarına Çarpan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol ortasında istiflenmiş parke taşlarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol ortasında istiflenmiş parke taşlarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi'nde seyreden Gündüz Adak (38) idaresindeki 09 RM 449 plakalı motosiklet, sürücüsünün Arslanlı Sokağı'nda yol ortasındaki parke taşlarını fark edememesi sonucu taş yığınına çarptı.
Olayda ağır yaralanan ve ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Adak'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.