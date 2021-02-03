İstifa nedir? TDK'ya göre istifa, istifa etmek ne demek? İstifa dilekçesi nasıl yazılır, istifa nasıl edilir?

Gündeme gelen kelimelerden birisi de istifa etmektir. İstifa kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Peki, istifa nedir, ne demek? İstifa etmek ne anlama geliyor? TDK'ya göre istifa nedir, ne manaya gelir?

İstifa nasıl edilir çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre istifa nedir, istifa etmek nedir? Tüm cevaplar haberimizde.

İSTİFA NEDİR?

İstifa bir kişinin çalıştığı işten ayrılmasıdır.

İlgili iş kanunu hükümlerine uygun çalışma sürecindeki personelin kişiye özel nedenler veya genel gerekçeler sebebiyle o işyerinde çalışma faaliyetine belirli veya belirsiz kısmi süreliğine veya süresiz olarak ara vermesi olarak da tanımlanabilir. Personelin bu süreçler içinde iş kanunu esaslarından doğan temel hakları korunur.

TDK'YA GÖRE İSTİFA NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen istifa kelime 2 farklı anlama gelmektedir. İstifa "Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma" ve "İşten ayrılma isteğini bildiren dilekçe, istifaname" anlamlarına geliyor.

İstifa ne demek 1. anlamı : Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma

İstifa ne demek 2. anlamı : İşten ayrılma isteğini bildiren dilekçe, istifaname

TDK'YA GÖRE İSTİFA ETMEK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre istifa etmek "işinden çekilmek" anlamına gelmektedir.

İSTİFA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

İstifa dilekçesi mektubu kısa ve basit bir şekilde olmalıdır. İstifa dilekçesinde işe başladığınız tarihi, çalıştığınız pozisyonun adını, istifanızı bildirdiğiniz tarihi belirtmeniz gereklidir. Bu belgede istifa edileceği açık bir şekilde ifade edilmelidir. Dilekçede işe başladığınız tarih, işe geleceğiniz son gün, neden ayrıldığınıza dair kısa bir açıklama, ve en sonunda ise kibar kısa bir teşekkür notuna yazınızda yer vermelisiniz. İstifa dilekçesini, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Genel Müdürlük'e veya yetkili departmana yazabilirsiniz.