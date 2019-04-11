İstifa Eden Sudan Devlet Başkanı El Beşir Ev Hapsinde, Siyasi Tutuklular Serbest

Sudan Devlet Ömer El Beşir'in istifa ettiği ve geçiş konseyinin kurulması için görüşmelerin sürdüğü bildirildi. El Hadath televizyonuna konuşan yerel yönetimlerden sorumlu bakan, Devlet Başkanı El Beşir'in görevini bıraktığını ve geçiş sürecini yöntecek bir konseyin kurulmasını için istişarelerin devam ettiğini söyledi. Yine aynı kanala göre muhalefetteki Ümmet Partisi lideri Sadık El Mehdi’nin oğlu, Ömer el Beşir’in ev hapsinde olduğunu söyledi. Resmi haber ajansı SUNA da ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakıldığını duyurdu.

“Sadece sivil geçiş hükümetini kabul ederiz”

İçinde bir çok muhalif grubu barındıran Sudan Meslek Odaları Birliği sadece sivil geçiş hükümetini kabul edeceğini açıkladı. Birliğin üst düzey yetkililerinden Ömer Salih Sanner grubun ordudan resmi bir açıklama beklediğini belirterek iktidar değişimi için orduyla müzakereye hazır olduklarını bildirdi. Sanner “Sadece, Özgürlük ve Değişim Deklerasyonu güçlerinden oluşacak sivil bir geçiş hükümetini kabul edeceğiz.” dedi.

Sudan’da binlerce göstericinin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in başkent Hartum'daki yerleşkesi önünde yaptıkları protestolar altıncı gününe girerken; devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Bu gelişme askerlerin ülkenin kontrolüne el koyacağı yorumlarına yol açtı.

Askerin kuşattığı Sudan devlet televizyonunundan “Silahlı kuvvetler, kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacak, buna hazır olun” denildi. Devlet televizyonu ve radyosunda vatanseverlik müzikleri çalarken bu durum ülkede eskiden yaşanan askeri darbeleri akla getirdi.

Ülkede aralık ayından bu yana devam eden gösterilerin en kalabalık gününde protestocular geçtiğimiz haftadan bu yana geceleri başkanlık yerleşkesi önünde kurdukları çadırlarda kalıyor. Göstericiler Sudan'ı 30 yıldır yöneten El Beşir'in istifasını talep ediyor. Yerleşkede El Beşir'in yaşadığı yerin yanı sıra Sudan Savunma Bakanlığı ve Sudan Milli İstihbarat Dairesi'nin merkezi bulunuyor.

Aralık ayından bu yana süreden El Beşir karşıtı gösterilerde polisin sert müdahalesi sonrası onlarca kişi hayatını kaybetti. 9 Nisan'da gerçekleştirilen eylemlerde ise 11 kişi hayatını kaybetti.

Eylemcilere kulak verilmeli

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Sudan Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Ömer El Beşir başkanlığında toplanmıştı. Toplantının ardından Konseyden yapılan açıklamada, "Eylemciler toplumun bir kesimini temsil ediyor ve onların taleplerine kulak verilmesi gerekir." ifadesi kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle