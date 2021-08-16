İstibdat ne demek? İstibdat anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstibdat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstibdat ne demek? İstibdat anlamı ne? İşte, İstibdat kelimesin anlamı!