İstibdat ne demek? İstibdat anlamı ne?
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Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstibdat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstibdat anlamı ne? İstibdat ne demek?
İSTİBDAT NE DEMEK?
İstibdat, -dı:
isim, eskimiş, (istibda:dı), Arapça istibdad
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm.