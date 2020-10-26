İSTİB Başkanı Kopuz'dan, "Fransız mallarını boykot etme" çağrısı Açıklaması
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İSTİB Başkanı Kopuz'dan, "Fransız mallarını boykot etme" çağrısı Açıklaması

26.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:46
İSTİB Başkanı Kopuz'dan,

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek vererek, "Fransız mallarını boykot etmeliyiz.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısına destek vererek, "Fransız mallarını boykot etmeliyiz. Bu bizim vereceğimiz en doğru tepki olacaktır." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Fransa'da açık bir biçimde İslam ve Türk düşmanlığı yapıldığını belirtti.

Kopuz, "Bununla da yetinilmiyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türk mallarına karşı boykot çağrıları yapılıyor, orada yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimiz mağdur ediliyor. Bir devlet adamına yakışmayan tavırlar sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Makron'un yaptıklarının yanına kalmayacağının, Fransa'ya da zarar vereceğinin anlaşılması için boykot çok önemli bir tavır. Milletimiz bu tavrı almalı ve duyarlılığını göstermelidir. Fransız mallarını boykot etmeliyiz. Bu bizim vereceğimiz en doğru tepki olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kopuz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ben Makron'un şuursuzca attığı adımların Akdeniz ve Afrika'daki dengelerin Türkiye'nin lehine değişmesi neticesi olduğunu düşünüyorum. Dünyanın kültürlerarası duyarlılığa en çok ihtiyacı olduğu bir zamanda ve kendi ülkesinde bile milyonlarca Müslüman yaşarken böylesine çılgın adımlar atması gerçekten inanılmaz. Bu adımların sadece bir anlamı olabilir, o da Müslümanları şiddet eylemlerine yöneltmektir. Böylece haklı çıkacağını ve uluslararası destek bulacağını sanıyor. İşte bu nedenle Müslümanlar olarak çok dikkatli olmalı, tepkimizi barışçıl yollarla göstermeliyiz. İlk etapta vereceğimiz en iyi tepki de boykottur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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