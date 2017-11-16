İşten Çıkartılan Arkadaşları İçin Eylem Yaptılar

İZMİT'te, çelik üretimi yapan bir fabrikada 40 işçi işten çıkardı. Akşam vardiyasından çıkan diğer işçiler, fabrikanın önünde toplanarak arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto ettiler.



İzmit Alikahya Mahallesi'ndeki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik üretimin yapan bir fabrikada, geçen günlerde sendikalı olan 40 işçi işten çıkarıldı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, sendika yöneticileri ve sendika üyeleri, işten çıkarılan işçilere destek vermek amacıyla fabrikanın önünde eylem yaptı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:



"Birkaç ay önce bu ülke hak etmediği bir saldırıyı, hak etmediği bir olumsuzluğu daha yaşadı. Neydi biliyor musunuz? Uluslararası çalışma örgütü Türkiye'de bölge toplantısını yapmak istedi. Türkiye, her dönem Cenevre'de ILO toplantısında kara listeye alınıyor, aplikasyon komitesine alınıyor, sorgu odasına çekiliyor. Deniliyor ki, 'Sen bize taahhüt ettiğin şu şu maddeleri niye uygulamıyorsun? Söz verdiğin bu maddeleri uluslararası hukukta kabul ettiğin şu maddeleri neden Türkiye'de uygulamıyorsun?' diye varolan hükümetlerin çalışma bakanlıklarını sorguya çekiyor. Bu dönemde Türkiye'de yapma ihtiyacı hissetti ama dünyadaki ve Avrupa'daki bütün sendikalar Türkiye'deki bu hukuksuz işlemlerin, işverenlerin yasa tanımaz, anayasa tanımaz, insan hakkı tanımaz ve vicdan tanımaz davranışlarını protesto için Türkiye'deki o toplantıya katılmadılar. Türkiye'den birkaç tane yandaş sendika katıldı. Bu yaşananları görmek istemeyen yandaş sendikalar katıldı. Orada Sayın Başbakan çıktı, 'İşçiler için örgütlenin' dedi. Sonuna kadar yanlarında olduğunu belirten beyanlarda bulundu. Örgütlenmeye teşvik etti. Biz buradan Sayın Başbakan'a çağrı yapıyoruz. 40 tane metal işçisi burada örgütlendi, yasal hakkını kullandı. İşten çıkardılar. Bir noktada bunun sorumlusu sizsiniz. İşçilere çağrı yaptınız, 'Anayasal hakkınızı kullanın' diye. Buyurun, buradaki yaşananlara müdahale edin. Bu hukuksuzluğa müdahale edin ve sözünüzü yerine getirin. Biz sizden bunları bekliyoruz. Buradaki insanlara bir ülke yöneticisi sahip çıkmak zorundadır."



Slogan atan işçiler, daha sonra halay çekerek eylemi sonlandırdı.



- İzmitkocaeli