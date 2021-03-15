İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Normalleşme süreci ile beraber KÇÖ uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişinin faydalandığı İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ?

Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu. #BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere takdim ettik.