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İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi

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İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi

Diyarbakır'da yaşayan Ömer Akgündüz, 12 yaşındayken ailesinin zorlamasıyla başladığı berberlik mesleğine 60 yıldır devam ediyor.

Diyarbakır'da yaşayan Ömer Akgündüz, 12 yaşındayken ailesinin zorlamasıyla başladığı berberlik mesleğine 60 yıldır devam ediyor.

72 yaşındaki Ömer Akgündüz berberlik mesleğine 12 yaşında başladığını belli bir zaman geçtikten sonra anca sevdiğini ifade etti. Akgündüz, "Mesleğime sevmeyerek başladım bu işi yapmak istemedim. Tabi zaman geçtikçe bu mesleği yaptıkça ne kadar saygı duysam azdır dedim, bu meslek için. Çünkü bu meslekteki kazanç helal kazançtır. Şuan ki berberlik anlayışı ile bizim dönemki berberlik anlayışı bir değil. Şimdiki berberler para kazanmak dışında bir amaçları yok, ama bana göre bir berber aynı zamanda bir kafanın mimarıdır, mühendisidir kafaya göre bir tıraş yapar. Ama şimdikiler geliyor şöyle yap böyle yap ben onu yapmayanlardanım, ben hala eski berberlik anlayışıyla mesleğimi icra edenlerdenim. Müşteri geldiğinde şöyle yap bu tarafı şöyle al dediğinde yapmıyorum bu bana saygısızlıkmış gibi görüyorum, ben 60 yıldır bu mesleği yapıyorum ve hangi kafaya hangi tıraşı yapacağımı iyi biliyorum, bana 60 yıldır yaptığım mesleği öğretmeye çalıştıklarını düşünüyorum" dedi.

"BİR ÖMÜR VERDİĞİM BERBERLİK MESLEĞİNİ YAPMAMAK İÇİN EVDEN KAÇMIŞTIM"

Bu işi yaparken zevk aldığını ondan dolayı devam ettiğini söyleyen Akgündüz, "12 yaşında iken babam, bu mesleği yapacaksın dediğinde evden kaçmıştım, yapmam diye ama o kaçtığım meslek her şeyim oldu çocuk büyüttüm, okuttum meslek sahibi yaptım ve bu meslek bana iyi geliyor artık. Tam tamına 60 yıl oldu, zaman bu kadar çabuk geçiyor işte" diye konuştu.

(Beritan Kaya/İHA)

İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi

İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi

İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi

İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi

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Haber: İstemeyerek başladığı berberlik mesleğinde 60 yılı devirdi - Haberler
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