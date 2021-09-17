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İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

Denizli'de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının faili, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

Önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gazinoya gelen Nuri G. (43), bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu.

İSTEDİĞİ PARÇA ÇALMAYINCA SİNİRLENDİ

İstediği parçanın çalmaması üzerine öfkelenen Nuri G. hesabın da fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı. Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G. önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

JASAT EKİPLERİ YAKALADI

Şüpheli Nuri G'nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. JASAT'ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇEKECEK BAŞKA BİR ŞEY Mİ BULAMADINIZ?"

Adliye çıkışında basın mensuplarının "Neden ateş ettiniz" sorusuna çıkan Nuri G., "Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız" diyerek tepki gösterdi.

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

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