İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
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İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti

03.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:03
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbettiYOZGAT'ta psikiyatrı hastası Emrah Ş. (26), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olduğu Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için saçından tutup darbetti.

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti

YOZGAT'ta psikiyatrı hastası Emrah Ş. (26), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olduğu Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için saçından tutup darbetti. Öztürk'ün ayak bileği kırılırken, Emrah Ş. gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı belirtilen psikiyatrı hastası Emrah Ş, hastanede Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'e muayene oldu. Emrah Ş, doktordan kendisine kullandığı ilacı tekrar yazmasını istedi. Dr. Öztürk ise kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını, başka ilaç yazılması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen Emrah Ş, doktora saldırdı. Emrah Ş.'nin, doktoru saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği ileri sürüldü. Emrah Ş, odadaki arbede sesini duyan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Emrah Ş, haber verilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim edildi.Yaralanan Dr. Öztürk, hastanenin acil servisine kaldırıldı. Ayak bileğinde kırık saptanan Öztürk, ameliyata alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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