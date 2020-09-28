İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı
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İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı

28.09.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:39
İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı

Adıyamanlı bir çiftçi 70 dönümlük alanda ekili biberi vatandaşlara bıraktı, vatandaşlar ücretsiz bibere akın etti.

Adıyamanlı bir çiftçi 70 dönümlük alanda ekili biberi vatandaşlara bıraktı, vatandaşlar ücretsiz bibere akın etti.

Vatandaşlar hayırsever çiftçinin bıraktığı biber ekili tarladan ihtiyacı kadar hasat yapıyor. Mahmut Akdağ isimli vatandaş, merkeze bağlı Büyükkavaklı köyü yakınlarında 70 dönümlük arazide biber ekimi yaptı. Mahmut Akdağ gözü gibi baktığı biber tarlasından elde ettiği mahsulleri istediği fiyata toptan satamayınca tarlasını vatandaşlara açtı.

Biber tarlasını vatandaşlara ücretsiz bir şekilde açan Mahmut Akdağ, biber toplamaya gelen vatandaşları da maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunmayı ihmal etmedi. Bedava biber dağıttığını duyan Adıyamanlı vatandaşlar 70 dönüm araziye adeta akın etti. Vatandaşlar kendi ihtiyaçları kadar biber toplayarak poşet ve torbalara doldurup evlerinin yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar topladıkları biberleri turşuda kullanacağını söylerken bazı vatandaşlar ise yapacakları yemeklerde tüketeceklerini belirtti.

Biberlerin ücretsiz olduğunu duyarak biber arazisine gelen onlarca vatandaş, arazi sahibi Mahmut Akdağ'ı tanımadıklarını ve yaptığı bu örnek davranıştan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.

Biber toplayamaya gelen vatandaşlardan Abdullah Şimşek, "Biber toplamaya geldik. Biber sahibi burayı toplamış ve demiş ki geriye kalanı da hayrıma toplayıp alsınlar, bizlerde toplamaya geldik. Kalabalık baya var. Tarla sahibinden Allah razı olsun, gelenlerin hepsi dua ediyor kendisine" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Kızılay ise, "Bizlerde vatandaşlar olarak geldik ihtiyacımız kadar biber topluyoruz. Götürüp Evde değerlendireceğiz. Güzel, herkes mesafesini korumuş, maskesi takılı. Allah razı olsun sahibinden. Şuana kadar bir torba topladım. Turşuluk ve yemeklerde evde yiyeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Saniye Uyanık ise, "Yeni topladık, tarla sahibini tanımıyoruz. Turşu yapacağız, yemeklerin yanında yiyeceğiz, kırmızıbiber toplayanda salça yapacak evet ücretsiz" ifadesini kullandı.

70 dönümlük arazinin tamamını vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için açan tarla sahibi Mahmut Akdağ ise, "Biberlerin ilk mahsulünü aldık ve ikinci mahsulüne geçtik. Maliyetli olduğu için bıraktık, hayrımıza olsun diye vatandaşların toplamasına izin verdik. Hatta vatandaşları uyardık, maske takıp sosyal mesafelerini korumalarını istedik, o şekilde de izin veriyoruz. Yani hayrımıza dağıtıyoruz. Evet sadece birinci mahsulünü kaldırdım geriye kalanı millete hayrımıza dağıtıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı
İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı
İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı
İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı
İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı
İstediği fiyata satamayınca tonlarca biberi vatandaşlara bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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