İşte Teksas saldırganı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyen şahsın fotoğrafı yayınlandı. Teksas'ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırının failinin fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, yerel kaynaklara göre ölü ve yaralıların olduğu bildirilen saldırının failinin AVM'ye tüfeği ile girdiği anlar yer aldı. Saldırganın poligonlarda atış yaparken gözlerin ve kulakların zarar görmemesi için kullanılan gözlük ve kulaklık takması ve elindeki tüfeği profesyonel bir şekilde tutması dikkat çekti. Belediye Başkanı Dee Margo, AVM'de yaşanan silahlı saldırıda birkaç kişinin öldüğünü açıkladı. Yetkililerin ölü sayısı hakkında net bilgileri paylaşmaması, tahminlerin çok üzerinde ölüm vakası olduğu yönünde endişeleri artırıyor. El Paso Polis Çavuşu Enrique Castillo ise yaralı sayısını 22 olarak bildirdi. Belediye başkanı gözaltına alınan 3 kişinin olduğu bilgisini verirken, polis ise yalnızca 21 yaşında bir erkeğin gözaltında olduğunu açıkladı. Öte yandan Cielo Vista alışveriş merkezinden birkaç kilometre uzakta ikinci bir alışveriş merkezinde de bir silahlı saldırı olayının rapor edildi. Ancak kısa bir süre sonra diğer AVM'de durumun güvenli olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis birçok işletmenin saldırı nedeniyle kapatıldığını, tehdidin ise sona erdiği bilgisini paylaştı. Teksas Valisi Greg Abbott da, "Teksas Kamu Güvenliği Departmanı, yerel yasa uygulamalarına ve federal yetkililere, bu trajedinin mümkün olan en hızlı ve en güvenli sonuca ulaşmasına yardımcı oluyor" bilgisini paylaştı. Beyaz Saray ise, Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve olayları takip ettiğini onayladı. Silahlı saldırı Meksika sınırındaki 680 bin nüfuslu El paso kentin doğusundaki Cielo Vista Alışveriş Merkezinde gerçekleşti. Sosyal ağlar aracılığıyla ortaya çıkan videolarda, onlarca müşterinin mağazaların içine sığınmaya çalıştığı dikkat çekiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA